Paola Di Benedetto spara a zero su Denis Dosio: «Rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire»

Paola Di Benedetto non le manda a dire a Denis Dosio. La conduttrice del Power Hits Estate 2022 su Rtl 102.5, in diretta Twitch con Grenbaud (pseudonimo di Simone Buratti) e del collega Jody, ha espresso il suo pensiero sul personaggio più discusso di TikTok, senza mordersi la lingua: «Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire».

Cosa ha detto Paola Di Benedetto

Durante la diretta i due host hanno mostrato le foto di alcuni personaggi a Paola Di Benedetto, che avrebbe dovuto dire la sua senza svelare di chi stesse parlando. Quando è arrivato il turno di Denis Dosio però l'influencer non è riuscita a tenere il riserbo sul nome: «Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Ah Denis Dosio, con le patatine nel c**o ti sei superato… ah si è capito chiaramente. E vabbe’, ragazzi», ha detto. Il riferimento è al video pubblicato pochi giorni fa da Dosio, che aveva scatenato diverse polemiche.

La polemica su Dosio

Il tiktoker aveva scherzato sui suoi incassi, prendendo in giro chi invece guadagna facendo lavori più duri. «Ad agosto dovevo andare a Ibiza e invece dovrò andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello… a lavorare. Devo tornare a lavorare! Io non ci torno! Non ci torno a lavorare, non sotto 30°», aveva detto Denis Dosio, commentando la chiusura del suo profilo Instagram. E ancora: «Ma per caso ci stavi credendo? Ti parlo da un lettino da sole. Fatti dire una cosa, non me ne frega un c***o. Mi hai dato solo più tempo per spaccare su OnlyFans».

