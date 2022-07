Ilary Blasi, Totti è già alle spalle: a Sabaudia brinda senza Francesco e accende il gossip

Ilary Blasi vive la prima vacanza a Sabaudia senza Francesco Totti. La villa che è sempre stata la meta estiva della ex Royal Family romana, adesso è tutta per lei. I paparazzi aspettavano i due per scoprire chi si sarebbe palesato per prima. È stata la show girl, che si sta godendo i primi giorni di sole sul litorale pontino, senza l'orda dei soliti fan che hanno sempre assaltato il suo ombrellone, in cerca soprattutto di un selfie con il Pupone.

Ilary, il primo brindisi a Sabaudia senza Totti

Domenica sera, insieme ad alcuni amici, Ilary ha brindato per un aperitivo dal sapore particolare. Sicuramente strano, senza quello che è stato il suo compagno per più di 20 anni. Il tutto documentato sui social, con alcune foto postate sulle stories di Instagram. Ilary non è mai stata così attiva su Instagram e ogni foto postata è uno spunto per alimentare il gossip. Dalle foto in topless in Tanzania, ai due cappuccini con vista mare. Ma i rumors riguardano anche Totti. A differenza della ex moglie, sui social "si fa vedere" solo per postare annunci pubblicitari. Che fine ha fatto il Capitano? L'ipotesi più accreditata è una vacanza con la nuova fiamma Noemi Bocchi, lontano da occhi indiscreti.

Ilary e il bikini a Sabaudia

Ilary adesso passerà qualche giorno a Sabaudia, senza pensare a quel che è stato, incontrando amici e familiari. In spiaggia ha indossato un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto super sexy. Immancabile la maxy-bag da mare personalizzata con le iniziali e gli occhiali da sole.

