Lorella Cuccarini e Heater Parisi, reazione choc dopo la lite: «Mi ha bloccato su tutti i social»

Lorella Cuccarini non ha ancora ricucito i rapporti con l'ex amica inseparabile Heater Parisi. Anzi, dal famoso litigio del 2016 legato al programma Nemicamatissima, su Rai1, la situazione sembra essere diventata ancora più complicata. A rivelarlo è proprio la Cuccarini, che durante un'intervista a La Nuova Sardegna ha svelato che «Heater mi ha bloccata su tutti i social». Poco male. Per Lorella la carriera lavorativa prosegue a gonfie vele. Recentemente è stata annunciata la conferma come prof di canto per la prossima edizione di Amici, tale Mediaset condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale5.

Perché Cuccarini e Parisi hanno litigato?

Heater Parisi e Lorella Cuccarini hanno rotto nel 2016. Il motivo del litigio è stato principalmente professionale. Durante il programma Rai Nemicamatissima Heater accusò infatti Lorella di non aver ascoltato le sue proposte artistiche e di averle rubato la scena, facendola sentire come un’ospite più che come una co-conduttrice del programma. La Cuccarini aveva commentato con stupore: «Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica». Successivamente, durante un'intervista a Verissimo, Parisi aveva aumentato la polemica parlando così della collega: «Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita».

Amici e il rumor su Striscia

Il litigio con Heater Parisi non sembra però turbare la Lorella nazionale, che si gode il successo ad Amici, arrivato grazie alla fiducia di Maria De Filippi: «Grazie a lei sto vivendo una nuova giovinezza». Lorella Cuccarini è molto stimata in tutto il gruppo Mediaset, tanto che per lei si parla pure di una possibile conduzione di Striscia la Notizia. Per il momento però, dalla diretta interessata non arrivano conferme in merito: «Per ora sono solo articoli che ho letto in giro anche io».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 14:51

