Zaniolo, domenica al mare dopo la trasferta in Israele: autografi e selfie con i tifosi a Ostia FOTO

Nicolò Zaniolo si concede una domenica al mare, dopo la trasferta in Israele con la squadra. Ieri la Roma ha affrontato e battuto il Tottenham (1-0 gol di Ibanez) in amichevole a Tel Aviv. L'attaccante ha giocato in coppia a Paulo Dybala, mostrando una piccola parte del potenziale che i giallorossi avranno quest'anno. Oggi il numero 22 romanista ha sfruttato il giorno libero concesso da Mourinho per andare a Ostia, dove si è rilassato nello stabilimento V Lounge Beach Club con alcuni amici e si è concesso ai tifosi che l'hanno riconosciuto.

Zaniolo, relax al V Lounge di Ostia

Foto, autografi e anche qualche battuta. Adesso molto più sereno rispetto all'inizio del ritiro, quando alla domanda "ma resterai alla Roma o no?" preferiva sempre non rispondere. Zaniolo ha capito che la sua avventura a Roma non è ancora finita e gli potrà regalare soddisfazioni. Domani alle 17 sarà di nuovo a Trigoria per cominciare le ultime due settimane che precederanno l'inizio del campionato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 17:47

