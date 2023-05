Nancy Brilly, la tenera foto per la festa della mamma: «Ciao Francesco, là dentro c’eri tu»

di Redazione Web

Nancy Brilli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenerissima foto di lei quando era incinta del figlio Francesco e a corredo ha scritto una dedica in occasione della festa della mamma: «Ogni anno penso a quanto sia stato buono il destino con me. In ogni caso, è andata bene. Nonostante il dolore, nonostante le operazioni, nonostante la mancanza di pezzi di ricambio».

Si chiama Francesco Manfredi il figlio di Nancy Brilli a cui lei dedica delle parole molto dolci e che fanno riferimento al periodo in cui lei era incinta. «Nonostante il dolore, nonostante le operazioni, nonostante la mancanza di pezzi di ricambio.

I commenti dei fan

Numerosissimi sono stati i commenti e i like dei fan alla foto che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Che bella questa foto, meravigliosa. Buona festa della mamma», ha scritto un utente. «Quanta bellezza in te, nelle tue parole e in questa foto». E ancora: «Che meravigliosa creatura. Un'opera d'arte. Quanta bellezza e dolcezza in questi scatti e nella maternità», ha scritto ancora un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 19:11

