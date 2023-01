Miriam Leone, bikini sideboob: foto in versione sirena nella location mozzafiato

Le vacanze natalizie stanno per giungere al termine e tornare alla solita routine è più difficile del previsto. Ne sa qualcosa Miriam Leone che, dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia è partita alla volta di una meta speciale con delle location da sogno: l'ex Miss Italia ha rivelato sui social di essere volata in Africa. Sempre una dea, ma questa volta in versione sirena, Miriam Leone ha incantato i follower con gli scatti balneari.

Il post su Instagram

La modella e attrice non ha rivelato la meta precisa in cui sta trascorrendo i primi giorni del 2023 per brindare insieme agli amici al nuovo anno. Miriam Leone ha sfoggiato un bikini sideboob color senape che ha messo in risalto il fisico asciutto e la silhouette impeccabile: gli scatti in versione sirena sdraiata sulla riva delle acque cristalline del luogo hanno ottenuto centinaia di like e commenti.

Fiumi di complimenti per la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia: «La tua bellezza dovrebbe essere esposta al Louvre», scrive qualcuno tra i commenti del post in cui la modella siciliana ha svelato il luogo in cui si trova senza aggiungere i dettagli: «Mama Africa».

