Miriam Leone, Selvagia Lucarelli non ci sta: «Se tu sei imperfetta noi dobbiamo seppellirci nell'umido»

di Redazione web

Miriam Leone al centro del ciclone. Negli ultimi giorni l'ex Miss Italia aveva lanciato un messaggio di body positivity sui social che non è stato gradito da alcuni utenti, in particolar modo da Selvaggia Lucarelli che ha detto la sua andando contro al post di Miriam Leone.

Miriam Leone e la foto senza trucco: «Ecco le mie imperfezioni». Spunta il commento pieno d'amore

Heather Parisi e la foto al naturale: «Il tempo mi ha insegnato ad amare il mio viso e il mio corpo»

Cosa ha detto

L'attrice siciliana ha mostrato ai follower uno scatto di un primo piano del suo viso al naturale appena sveglia, senza un filo di trucco e senza filtri proclamandosi paladina delle imperfezioni: «Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo», questo si legge nel post pubblicato da Miriam Leone.

Selvaggia Lucarelli non ci sta. La giornalista, infatti, ha pubblicato sulle sue Instagram stories la foto dell'attrice siciliana e ha replicato così: «E dai su, è una foto bellissima e non c'è mezza imperfezione. Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell'umido».

La giornalista ha poi condiviso alcuni messaggi ricevuti da diverse donne che sono d’accordo con le sue parole: «Il lato oscuro della body positivity sfruttata come trend in questo modo non fa altro che focalizzare l’attenzione ancora e sempre sul corpo. Ti fa, inoltre, sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da ‘accettarti così come sei'», ha commentato un utente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA