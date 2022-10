Modella curvy (taglia 54) celebra il 'belly positivity': pancia in mostra e sexy lingerie di pizzo

di Redazione web

Isabel Nicholls Nall, modella dalle taglie forti. Già conosciuta sui social per le sue forme curvy, la giovane ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui celebra la body positivity: ha indossato della lingerie di pizzo per un servizio fotografico realizzato da se stessa. La modella ha messo in mostra le sue curve prosperose taglia 54 in un set intimo a due pezzi e poi ha condiviso il risultato con i 300 mila follower.

Il post

A corredo della foto in cui si mostra super sexy in biancheria intima nella sua camera da letto ha scritto: «Positività quotidiana della pancia», invitando i follower a rifiutare la percezione standard della bellezza nei social media.

Poi, ha sostenuto che le donne dovrebbero essere felici nel proprio corpo senza preoccuparsi troppo del giudizio della gente. La modella si è così spogliata di tutto, mettendo in evidenza solo gli slip fucsia e il reggiseno abbinato. Nall ha imprezziosito il look con un make up luminoso, orecchini a cerchio e, infine, ha sfoggiato il dettaglio più importante: un sorriso a 32 denti.

La condivisione del post sulla piattaforma social ha riscosso tanti commenti positivi e migliaia di like in poco tempo. Oltre ai follower che tengono a precisare quanto siano importanti questi tipi di contenuti sui social, molti utenti si sono congratulati anche per il coraggio che ha avuto ad esporsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 10:00

