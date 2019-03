Mercedesz Henger e il ritorno con Lucas Peracchi: «Un brutto momento, ma il problema è un altro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo”, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Mercedesz Henger torna sulla crisi, poi rientrata, col fidanzato ed e tronista di “Uomini e donne” Lucas Peracchi. L’ annuncio dell’addio era stato dato sul social dalla stessa Mercedesz e anche per il ritorno in coppia è stata utilizzata la medesima modalità.A dividerli alla fine era la distanza: “Il problema era la distanza – ha svelato a “Spy” - un problema sempre attuale e comune a molte coppie. Lui vive a Castell’Arquato, vicino Piacenza, io a Roma. (…) Lui ama svegliarsi con il suono delle campane, o al massimo, con il cinguettio degli uccelli, mentre io, caos o non caos, sono troppo legata alla mia città. La verità è che io mi sarei dovuta trasferire nella sua città, ma non è facile. Roma è tutto per me. Ora andremo avanti e troveremo il giusto compromesso per salvare il nostro amore”.Tra l’altro ora Lucas sta attraversando un brutto momento: “È un ragazzo molto fragile ma allo stesso tempo dolce e premuroso. Insomma: tutto l’opposto di quello che la sua immagine potrebbe far pensare. Ora, tra l’altro, sta passando anche un momento piuttosto brutto per la perdita di Milù, la sua cagnolina”.