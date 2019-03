Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme: «Niente tradimenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si erano lasciati senza farsi mancare reciproche frecciatine sui social , come riportato da Leggo.it , mae il fidanzatohanno superato la crisi e sono tornati insieme, dando naturalmente l’annuncio sui social.Mercedsz ha spiegato i motivi del repentino addio: “Vi devo delle spiegazioni, voglio essere sincera. Il motivo per cui abbiamo litigato non sono tradimenti o altro del genere. E’ venuto fuori di tutto. E’ semplice, io sono di Roma e lui di Piacenza, io sono per la città e lui per la campagna. Pensavamo che questo fosse un problema piccolo, poi si è rivelato più grande del previsto. Infatti Lucas mi ha lasciato, pensavamo di non poter risolvere questa differenza. Io me la sono presa tantissimo, lui ha cancellato tutte le foto, sono impazzita e ho messo il post. Sono sicura che molti di voi capiranno, altri ci insulteranno”Ora tutto è rientrato: “Sono stati due dei giorni peggiori di sempre, stiamo risolvendo questa cosa. Lui è venuto a Roma, mi ha fatto questa sorpresa, è stato romanticissimo, abbiamo parlato e abbiamo deciso che ci amiamo troppo. Sì ci amiamo tantissimo per lasciare che questa cosa ci distrugga la relazione".