Melissa Satta, bomba sexy sul red carpet: provocazione e nude look sul red carpet

Il red carpet di Venezia, si sa, regala sempre look stravaganti e abiti super sexy. Ma quello indossato da Melissa Satta non lascia proprio niente all'immaginazione. La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e la showgirl è riuscita a a catturare tutti i riflettori e i flash.

L'abito trasparente

Fino al prossimo 10 settembre, la Kermesse del Cinema continuerà a vedere diversi registi presentare i loro film in anteprima mondiale. Ma a rendere l'evento ancora più seguito non possono che essere le star che ogni sera calcano l'ambito red carpet, sfidandosi a colpi di stile e di eleganza. Oltre a Elodie come una regina di cuori e Francesca Sofia Novello con l'abito meringa, lo scorso weekend è stato anche il turno di Melissa Satta che, in occasione della prima di Argentina, 1985, è riuscita ad attirare l'attenzione di tutti i giornalisti e le televisioni presenti con il suo abito trasparente.

L'outfit nude



La Mostra del Cinema di Venezia pullula di star e dive internazionali, ma a distinguersi per bellezza e sensualità è stata la nostra Melissa Satta. Lo scorso weekend l'ex velina ha sfilato sul red carpet, incantando tutti col suo nude look. Un vestito griffato Alberta Ferretti con una particolarità che non è certo sfuggita ai presenti alla Kermesse: il tessuto trasparente che ha lasciato intravedere chiaramente i capezzoli della showgirl e l'intimo. Un outfit che meritava di essere convidiviso anche sul profilo Instagram, per la gioia dei follower di Melissa.

Il premio per la più sensuale e audace del Festival del Cine di Venezia, per ora, è sicuramente il suo. Chissà se qualche star si spingerà oltre... sicuramente spodestare Melissa Satta da questo particolare trono, senza cadute di stile ed eleganza, non sarà affatto semplice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 14:09

