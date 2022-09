Elodie, mingonna super sexy per lo sbarco al festival di Venezia: il look per il debutto da attrice Minigonna e sandalo da schiavo: look firmato Valentino per Elodie a Venezia





Elodie super sexy incanta Venezia per il festival del cinema. La cantante è arrivata in Laguna ma stavolta in veste di attrice: l'ex finalista di Amici è la protagonista della quarta serata del 4 settembre della Mostra del cinema, dove verrà presentato il film Ti mangio il cuore nella sezione Orizzonti. ELODIE A VENEZIA: IL LOOK FA IMPAZZIRE I FAN Elodie è arrivata in motoscafo con un look super sexy: un minigonna che reso anche un po' complicata la discesa della barca, aiutata da due bodyguard. Poi indossava una camicia bianca trasparente, morbida e leggermente oversize, impreziosita da rouches e ricami floreali. Con oltre 1 milione di dischi venduti e quasi 3 milioni di follower che la seguono su Instagram e dopo aver collezionato un successo dopo l’altro è ora pronta ad aggiungere un nuovo importante tassello a una carriera brillante facendo il suo debutto al cinema. La blusa rivela la lingerie a vista. Per completare il look firmato Valentino, Elodie ha scelto accessori dello stesso brand: una handibag color panna e sandali alla schiava rasoterra con l'iconica borchia della casa di moda romana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 22:47

