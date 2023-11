Melissa Satta, l'intervista con Francesca Fagnani non le va proprio giù: «A Belve ho risposto a tono, mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis»

di Anna Malci

L'intervista a Belve di Melissa Satta continua a far discutere, nonostante sia andata in onda oltre una settimana fa. Le domande piccate di Francesca Fagnani hanno tirato fuori la "belva" che è in Melissa Satta e la frecciatina a Elisabetta Canalis non è passata per nulla inosservata. «Il paragone con Elisabetta? Lei ha qualche anno in più» è stata una delle sue risposte che ha fatto più discutere, ma lei la rivendica tramite le sue storie su Instagram.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto la'ex velina e showgirl sulle sue storie.

«Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve da Francesca Fagnani consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate.... Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis. ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene cosi... ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un'offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente», ha scritto Melissa Satta che vuole porre fine ai pettegolezzi nati dopo la sua intervista.

Nessuna rivalità tra le due veline more di Striscia la Notizia che quest'estate si sono incontrate spesso nella loro amata terra natia, la Sardegna, insieme ai loro fidanzati, Matteo Berrettini e Georgian Cimpeanu.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 11:12

