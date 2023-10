Belve, Melissa Satta e il "caso Berrettini": «Vogliono trovare il capro espiatorio». Poi dà della rosicona a Paola Ferrari

di Redazione web

Melissa Satta, ospite di Francesca Fagnani a Belve, per la prima volta dice la sua sul caso Berrettini. Quando la conduttrice le ricorda le critiche che le hanno attribuito la responsabilità del declassamento nel ranking atp, dal 6° al 63° posto, Melissa Satta risponde: «Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio». Belve per l'ultima puntata, la quinta, non si risparmia: oltre a Melissa Satta, ospiti anche Alba Parietti e Isabella Ferrari.

L'intervista di Melissa Satta a Belve

Fagnani, dopo la domanda a Satta sul fidanzato, ricorda che in sua difesa era sceso il padre del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli che aveva dichiarato: «Se Berrettini è in crisi nera non è colpa di Melissa Satta, Matteo gira troppi spot, perde tempo e deve riflettere sul gioco».

La stoccata a Paola Ferrari di Melissa Satta

Fagnani ricorda anche le polemiche nate in seguito alla sua partecipazione come opinionista a Sky Calcio club, e riporta una frase della giornalista di Rai Sport Paola Ferrari: «La funzione di Melissa è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente».

Piccata la reazione di Satta: «Questa è una rosicona. Cosa c’è di male togliere la giacca, toglie la professionalità a una donna?».

Quando Fagnani le chiede se per lei sia un buon momento sentimentale, Satta domanda: «Stiamo facendo gossip?». La conduttrice le chiede quindi se vuole parlare di politica. «Politica non sono così adatta», dice Satta. Fagnani, quindi, ribatte: «Parliamo di quello che la riguarda, è un ritratto personale, e nella sua vita personale entra anche l’amore».

