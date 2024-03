Meghan Markle verso l'addio al titolo di duchessa di Sussex: «Tutta colpa del suo brand di lifestyle»

di Redazione Web

Meghan Markle torna a essere protagonista della cronaca britannica. Ma, questa volta, rischia il titolo nobiliare di duchessa di Sussex.

La moglie del principe Harry, infatti, sembrerebbe essere concentrata sul suo nuovo brand di lifestyle, chiamato "American Riviera Orchad", che è stato annunciato proprio all'inizio di questo mese e che ha già conquistato 57.000 follower prima ancora che il sito ufficiale venisse pubblicato online. Da questo primo annuncio, si pensa che il marchio si baserà sulle vicende di vita quotidiana e sulla cucina, seguendo in questo modo il proprio desiderio di realizzare un proprio programma di cucina su Netflix prima che il contratto con il colosso dello streaming scada nel 2025. Secondo le prime indiscrezioni, il progetto venderà prodotti come marmellate e decorazioni della casa. Alcuni rumors, come riporta l'Express, suggeriscono che la Duchessa spera di realizzare anche un libro dopo e se l'"American Riviera Orchad" riscuoterà successo online.

La reazione di Buckingham Palace

Questo progetto, però, non sembrerebbe entusiasmare la famiglia reale. Secondo l'autore Tom Bower, che ha pubblicato un libro sulla relazione del principe Harry e Meghan Markle, i nuovi progetti imprenditoriali potrebbero essere interpretati in modo sbagliato dai reali, che hanno il timore di entrare nuovamente nel mirino di nuovi scandali. Sempre lo scrittore ha dichiarato al Daily Mail: «Sembra anche che il progetto sia stato affrettato. Meghan non ha ancora nominato un amministratore delegato per gestire l'azienda».

Ma a preoccupare non è il marchio, quanto la loro posizione sul sito ufficiale della famiglia reale inglese.

Bower, su questo repentino cambiamento, ha spiegato come, secondo lui, questo potrebbe «portare a una severa conseguenza per Harry e Meghan, che rischiano sempre di più di perdere il titolo di duca e duchessa di Sussex».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA