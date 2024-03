Harry, il principe diventa un... livido. Il calciatore mostra la botta: «Sembra il Duca di Sussex!»

di Redazione web

Il principe Harry, da quando è nato, non ha mai smesso di far parlare di sé. La sua popolarità, poi, ha raggiunto livelli astronomici quando, insieme alla moglie Meghan Markle, ha lasciato l'Inghilterra per trasferirsi in via definita in California, abbandonando anche tutti i doveri reali. Harry, poi, è al centro dell'attenzione dei media anche grazie ad alcuni sudditi inglesi che... se lo ritrovano addosso, come è successo ad Adam Price, un ragazzo di Birmingham che ha raccontato la sua vicenda al Daily Star. Dopo una partita di calcetto il suo livido gli ricordava il viso del principe Harry.

Le dichiarazioni di Adam Price

Adam Price ha voluto raccontare la sua vicenda al Daily Star perché pensa che ciò che gli è capitato sia esilarante. Dopo una partita di calcetto ha scritto agli amici nella loro chat privata di Whatsapp, dicendo loro che aveva preso alcune grosse botte. Qualcuno, quindi, ha ingrandito la foto perché un livido in particolare assomigliava al viso del principe Harry.

Bloke's footie bruise looks just like Prince Harry as mates brand him 'the chosen one'https://t.co/5kF59NLCly pic.twitter.com/WaG14lnyRg — Daily Star (@dailystar) March 17, 2024

I commenti degli amici di Adam

Infine, è stato chiesto ad Adam Price se pensa che il suo livido abbia un significato "più profondo" e lui ha risposto sorridendo: «Forse dovrei diventare re!». Il ragazzo ha anche raccontato che i suoi amici hanno scherzato sulla strana botta e uno di loro ha scritto: «Amico, tu sei il prescelto!».

