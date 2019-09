Meghan Markle, il padre torna ad attaccarla: «Lei e suo marito sono due ipocriti, non mi fanno vedere Archie»

Martedì 3 Settembre 2019, 13:36

«Credevo che». Sono queste le parole diche torna a rilasciare dichiarazioni dopo mesi di silenzio. Il loro è sempre stato un rapporto turbolento, ma pare che le cose non accennino a acambiare, almeno secondo le dichiarazioni del papà della duchessa di Sussex.L'uomo ha ammesso di essere rimasto in silenzio durante la gravidanza della figlia e dopo la nascita del piccolo Archie sperando in un'apertura nei suoi confronti da parte di Harry e di Meghan, ma questa non sarebbe arrivata. «Vorrei che mi mandassero almeno una foto di mio nipote, così potrei metterla in cornice accanto a quella che conservo di mia figlia. Non è quello che farebbe qualunque nonno? Eppure continuano a ignorarmi, ho mandato a Meghan una lettera attraverso il suo consulente finanziario di Los Angeles ma non so neanche se l’ha ricevuta», confessa Thomas al Mail on Sunday in uno sfogo.Dopo mesi afferma di non aver mai ricevuto un invito ufficiale per il matrimonio, a cui non sarebbe potuto andare a causa dell'intervento al cuore. Meghan e la famiglia reale, secondo lui, lo avrebbero tagliato fuori per sempre insieme al fratello e alla sorella con i quali ci sono stati diversi screzi e che hanno più volte minacciato di scandali la duchessa di Sussex. L'unico familiare accando alla Markle è la madre Doria, sempre presente vicino alla figlia.Thomas poi accusa la coppia: «Si fanno passare per caritatevoli e pieni di buoni sentimenti, ma poi escludono completamente me e la nostra intera famiglia. Non ho mai neanche incontrato mio genero. Non poteva prendere un aereo e venire a chiedermi la mano di Meghan? A quanto sembra non ha problemi a prendere aerei privati».