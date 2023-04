Meghan Markle sbarca a Hollywood? L'indiscrezione: «Merito delle conoscenze»

Dopo le voci del gossip che la vedono sempre più vicina a scendere in politica, adesso Meghan Markle tenta un rilancio nel mondo del cinema. Per la moglie del principe Harry le porte di Hollywood potrebbero spalancarsi in un futuro sempre più vicino. A rivelarlo sono i tabloid inglesi e tutto sarebbe possibile «grazie alle sue conoscenze».

Meghan a Hollywood

Secondo i rumors che si rincorrono in Inghilterra e oltreocenao, Meghan avrebbe essunto l'esperto di cinema e di Hollywood, Adam Lilling. I tabloid non hanno dubbi, Adam si occuperà di trovare un ruolo importante per Meghan Markle, facendola sbarcare (nuovamente) sul grande schermo. Ma non tutti concordano su questa teoria.

Il dibattito

Il futuro di Meghan Markle continua ad appassionare i sudditi di Re Carlo III. Un futuro che sembra essere di grande fattura, ma ancora ci sono ancora molti dubbi su quale sarà. Tra chi ipotizza un'ascesa in politica e chi un ritorno nel cinema, le idee non sembrano essere molto chiari. Ma se dovesse essere confermato l'ingaggio da parte di Meghan ed Harry di Adam Lining, allora l'approdo al cinema sembra più scontato. Cosa riserverà il futuro a colei che era considerata l'erede di Lady D?

