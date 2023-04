Harry e Meghan, l'esperto di corte: «Se i loro figli soffriranno sarà colpa di mamma e papà»

di Redazione web

Harry e Meghan non sono solo al centro dei riflettori per non avere ancora confermato la propria presenza all'incoronazione di Re Carlo III, ma sarebbero anche stati "oggetto di studio" da parte degli esperti di corte. Il tema è "come si cresce a Buckingham Palace". I Duchi di Sussex non fanno ormai più parte di quella realtà, ma comunque, è vero che, con i loro "scandali" e dichiarazioni, potrebbero danneggiare i figli. Tom Quinn, esperto di corte, si è espresso in merito.

L'analisi di Tom Quinn

Tom Quinn, che studia da anni la famiglia reale, ha pubblicato un nuovo libro intitolato "Gilded Youth": una ricerca su come si cresce a Buckingham Palace. L'esperto analizza il modo in cui i bambini reali vengono educati e riconosce che, rispetto a un tempo, i metodi non sono più così severi e distaccati (basta osservare Kate Middleton, sempre così presente per i suoi bambini).

Quinn ha, poi, parlato dei figli di Harry e Meghan: «Ad Archie e Lilibet i titoli di principe e principessa potrebbero addirittura pesare: i bambini rischiano, infatti, delle pesanti prese in giro da parte dei compagni di scuola. Ovviamente, nulla deriverà direttamente da loro ma da come si sono eposti mamma e papà. Da adulti potrebbero addirittura prendersela con i genitori: sono stati loro a portarli via da Londra privandoli di ciò che apparteneva loro di diritto».

L'infanzia dei reali

Sicuramente l'infanzia di Re Carlo e del principe Andrea è stata molto diversa da quella vissuta dai figli di William e Kate. In passato, infatti, la mamma (in questo caso la Regina Elisabetta II) non si occupava direttamente dei figli ai quali, invece, pensavano le balie. Kate Middleton, invece, ha ricevuto un'educazione molto diversa: la sua famiglia le è sempre stata accanto e così lei sta facendo con George, Charlotte e Louis.

