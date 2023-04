Re Carlo furioso con Harry: «Non lo perdonerà in tempo per l'incoronazione per le sue parole su Camilla»

di Redazione web

Re Carlo III sarebbe arrabbiatissimo con il principe Harry, suo secondo genito, o almeno così dicono fonti vicine a Buckingham Palace. A solo un mese dall'incoronazione del sovrano, i dissapori tra la famiglia reale e il Duca di Sussex non si sarebbero ancora appianati. Carlo non avrebbe proprio digerito le parole di Harry riguardo sua moglie Camilla: il principe, nel suo "Spare", parla anche della consorte del padre.

La vicenda

Christopher Andersen autore del volume The King ed esperto della Royal Family durante un'intervista a The Fox ha detto: «Carlo è ancora furioso con il secondogenito per le accuse bomba fatte nel libro. Il ritratto devastante che fa di sua moglie Camilla, dipingendola come una "malvagia intrigante" sarebbe un fatto imperdonabile per il re. Quindi, se anche Harry avesse voluto riconciliarsi prima dell’incoronazione sarebbe stato altamente in dubbio l'esito del suo tentativo: molto probabilmente il principe non avrebbe ricevuto l'accoglienza migliore a Buckingham Palace».

Oltre a questi dissapori tra Re Carlo e il principe Harry, il giorno dell'incoronazione si avvicina sempre di più. Harry e Meghan hanno ricevuto l'invito ufficiale all'evento ma non hanno ancora fatto sapere se saranno presenti o meno. I sudditi attendono con ansia di sapere quale sarà la loro decisione.

