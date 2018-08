Meghan e Harry, lune di miele segreta in Italia: ecco dove sono stati

Meghan Markle, la mamma Doria si trasferisce a Londra per stare accanto alla figlia dopo il matrimonio

Il settimanale Chi rivela nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto tutti i dettagli della ”luna di miele” segreta chehanno trascorso sul Lago di Como ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin. I duchi di Sussex sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si sono diretti verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della polizia italiana in borghese.Harry e Meghan non sono mai usciti dae hanno trascorso il loro tempo rilassandosi in piscina, dove Meghan si è divertita a fare da “tata” ai gemelli di Clooney e Amal. Harry invece ha sfidato Clooney e altri ospiti a lunghe partite a basket. L'unico momento “ufficiale” della visita, rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è avvenuto la sera di sabato 18 agosto, quando nel parco della villa è stata allestita una cena di gala alla quale hanno partecipato una quindicina di ospiti. La cena si è protratta fino a notte fonda. I duchi di Sussex sono poi ripartiti domenica da Malpensa alle ore 18.