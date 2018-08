Meghan Markle, la mamma Doria si trasferisce a Londra per stare accanto alla figlia dopo il matrimonio

Meghan Markle, il padre la accusa ancora: Chi si prenderà cura di me?

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche i nobili più famosi, importanti e facoltosi del mondo possono avere i loro problemi con le suocere. Chiedete, ad esempio, al: l'indiscrezione delle ultime ore vuole che, ladi, sia pronta aper stare più vicina alla figlia, ora che è diventata la neo-moglie del secondogenito di Carlo e Diana.Doria, che festeggeràtra qualche settimana, è l'unica della famiglia di Meghan ad aver partecipato al 'Royal Wedding' dello scorso maggio. Ad ogni modo, i rapporti tra lei e Harry sono ottimi e la sua compostezza e discrezione hanno conquistato tutta la famiglia reale, in primis la regina Elisabetta. Come riporta il Daily Express , il primo a parlare del possibile trasferimento di Doria nel Regno Unito, potrebbe trattarsi di una conferma sulle voci diche circolano sul conto di Meghan. La mamma della neo-duchessa di Sussex, d'altronde, nello stesso mese del matrimonio reale aveva lasciato il suo lavoro come assistente sociale e aveva espresso il desiderio di restare vicina all'inseparabile figlia: un rapporto forte di natura, ma ulteriormente reso inscindibile dalle tormentate vicende familiari.