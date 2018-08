Meghan Markle torna a recitare: ecco cosà farà

l rapporti trae suonon sono idilliaci. L'uomo non è stato neanche invitato altra sua figlia e ildopo il litigio a causadella neo duchessa di Sussex.Escluso dalla vita di Meghan, l'uomo fa sapere di desiderare che la figlia si prenda cura di lui mentre invecchia.Markle, 74 anni, teme di non avere più notizie di sua figlia e di non conoscere i suoi futuri nipoti. Racconta che le ripetute richieste alla donna di mettersi in contatto con lui sono cadute nel vuoto. Non avrebbe ricevuto neanche gli auguri di compleanno a luglio. «Voglio solo una normale relazione padre-figlia, biglietti d'auguri e trascorrere le vacanze insieme»,«Mia figlia mi ha promesso che si prenderà cura di me negli anni del declino, non sto parlando di soldi, ma di attenzioni. Questo è importante per me».Nel frattempo la mamma di Meghan,si prepara a trasferirsi a Londra dopo essersi innamorata dell'Inghilterra. «Dicono che il sangue sia più denso dell'acqua, ma forse il sangue blu dei reali ora scorre nelle vene di Meg. - spiega il fratellastro - È straziante vedere come questo ha cambiato lei e la devastazione che ha causato alla mia famiglia. Chiunque avesse visto Meg quando stava crescendo avrebbe saputo che lei e mio padre erano inseparabili. Ora sembra che non parleranno mai più».Il signor Markle sostiene che il rapporto si è inclinato quando Meghan gli ha chiesto di smettere di parlare con sua figlia maggiore, Samantha, che l'aveva pubblicamente criticata. «Ho due figlie. Non posso evitare di parlare con uno di loro. - ha precisato Markle - Nessun padre dovrebbe essere costretto a rinunciare ai suoi figli. Amo Meghan ma amo anche Samantha».53 anni, ha lanciato un ultimo attacco alla sorellastra per aver voltato le spalle al padre. «Non ci sarebbe stata solo una ragione per lei per non volerlo nella sua vita, dato che è stato abbastanza buono da aiutarla per farla diventare tutto ciò che è. Se tratti tuo padre in questo modo, Harry è il prossimo».