Maria Sofia Federico: «Non mi lavo da 4 o 5 giorni, non ce la faccio. Ho girato un porno vegano, tutto in rima»

Maria Sofia Federico, dopo la sua esperienza a Il Collegio, è passata al mondo dell'hard nell'academy di Rocco Siffredi: da quando la 18enne di Valmontone, una star su Instagram e TikTok, ha preso questa decisione non smette di far parlare di sé. E di recente, ospite del podcast Jojo House, si è lasciata andare a dichiarazioni preoccupanti per i suoi fan.

Maria Sofia Federico: «Ho difficoltà a lavarmi»

Nel dialogo con le due conduttrici Chadia e Frank, Maria Sofia ha infatti raccontato di avere delle difficoltà a lavarsi, nonché problemi a livello psicologico. «Io, anche perché sono un po' instabile a livello d'umore, non riesco a lavarmi - ha detto - ora sono 4 o 5 giorni che non mi lavo. Il bidet sì, la faccia anche. Le mie docce non durano poco, ma quando mi insapono i capelli chiudo l'acqua». Le conduttrici le fanno notare che questa è una buona prassi per risparmiare acqua, ma non lavarsi per diversi giorni può nascondere altre problematiche: «Se sono depressa? Eh, un po'.

«Ho fatto un porno vegano»

Non è chiaro se i problemi di Maria Sofia siano legati a quella che è la sua attività attuale, di cui però parla con entusiasmo: «Ho girato un porno vegano e di attivismo, scritto in rima. Ho composto questo testo lungo 13 minuti in cui smentisco gli stereotipi sul sex work. Mentre dico alcune cose in voice over ci sono delle scene in cui io e altri attori e attrici sc***amo». «Perché vegano? Una delle tante ragioni per cui ho intrapreso questa strada è perché si guadagna bene, e quei soldi che guadagno li dono ai rifugi per animali». E ancora: «Attivismo e sex worker? Non riesco a immaginarmi un futuro in cui possa pentirmi di qualsiasi mia scelta. Per me è una battaglia politica che può migliorare la società».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 09:32

