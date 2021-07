Maria Elena Boschi e il post sexy di Giulio Berruti, la ex ministra "gelosa": «È mio»

La posa sexy di Giulio Berruti su Instagram non passa inosservata agli occhi della fan. Ma neanche a quelli della fidanzata Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva infatti, non si è limitata a mettere un like alla foto del compagno, aggiungendo anche un commento con un cuore e la scritta "Mio". Una sorta di "avviso" alle fan dell'attore. Dettaglio, anche questo, che non è sfuggito ai followers.

Indubbiamente la storia tra i due procede a gonfie vele, tanto che qualche giorno fa sono stati anche immortalati insieme in vacanza in barca a Ponza. Il cuore e la frase però hanno scatenato anche qualche commento, come quello di un'utente che scrive: «Se devi dire che ti appartiene è perché in realtà non lo è», una frase che forse ha punto sul vivo Maria Elena Boschi che con fare molto sicuro replica: «Te piacerebbe».

Qulacuno - tra cui Selvaggia Lucarelli - ha "accusato" l'ex ministro di aver avuto un comportamento adoloscenziale, degno di una liceale al primo amore, che vuole affermare la propria presenza nella vita del bel ragazzo di turno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 13:10

