Amici, l'addio al programma di Luca Zanforlin e la lite con Maria De Filippi: «A mettere in giro questa voce...»

Luca Zanforlin è stato un apprezzato protagonista di “Amici”. L’autore tv, dopo una lunga permanenza, è scomparso dal talent e per molti, dati anche i numerosi gossip a riguardo, la causa del suo addio era stata un brusco litigio con la conduttrice Maria De Filippi dietro le quinte del programma.

Amici, l'addio di Luca Zanforlin e la lite con Maria De Filippi

La scomparsa di Luca Zanforlin da “Amici” in mancanza di una spiegazioni ufficiale, è sempre stato imputata dagli esperti di gossip a una lite fra l’autore e la conduttrice Maria De Filippi. Dopo tanti anni però Zanforlin, in libreria con la sua nuova fatica “Diversity Hotel”, ha svelato che la storia raccontata da anni era in realtà falsa: «A mettere in giro questa voce – ha spiegato in un’intervista a “PiùDonna” - ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto. Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra».

Il suo giudizio su Maria De Filippi di Luca Zanforlin è anzi molto positivo: «Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere (…) Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della televisione».

