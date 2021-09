Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle? L'atleta potrebbe dire sì ma a una condizione

Marcell Jacobs sarebbe pronto a dire sì a Ballando Con Le Stelle, ma a una condizione. All'indomani della vittoria alle Olimpiadi di Tokyo si è parlato dell'interesse di Milly Carlucci nei confronti dell'atleta. Il corridore sarebbe stato invitato a partecipare come concorrente alla prossima edizione del dance show. Ora pare che ci sarebbe un'apertura da parte della medaglia d'oro, ma a una condizione.

Il campione olimpico sarebbe un concorrente di peso. La Carlucci vorrebbe averlo nel cast del suo programma, come ha spiegato di recente a DiPiù: «Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura».

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle

Ed ecco la replica di Marcell Jacobs su Di Più, parole riprese anche da Gossip e TV: «Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…».

