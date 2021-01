Manuela Arcuri sposa per la seconda volta Giovanni Di Gianfrancesco: «Mio figlio porterà le fedi»

Manuela Arcuri dopo otto anni dal suo matrimonio a Las Vegas con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto il piccolo Mattia, vuole celebrare delle nozze bis in Italia con una grande festa e una sorpresa: “Mio figlio porterà le fedi”.

Leggi anche > Belen Rodriguez incinta? L'indiscrezione "bomba"

Le prime nozze di Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco sono state “segrete” e celebrate in America, a Las Vegas nel 2013. Ora, Covid permettendo, vorrebbe fare il bis: “Passato il Covid – ha raccontato a “Diva e donna” - vorrei fare una grande festa in Italia, con gli amici, questa volta religiosa dato che siamo cattolici. Mattia porterà le fedi: pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”.

Quello col marito è un grande amore (“Il segreto è il profondo rispetto e l’essere tanto amici. Nasciamo come amici, ci ha presentato un’amica comune e quando andavamo a ballare, fare viaggi, scherzavamo e ridevamo, andavamo d’accordo… così poi è nato l’amore, in modo molto fluido”) e col lockdown Covid si è potuta godere la famiglia: “In un anno così difficile siamo stati tanto a casa insieme e per me è stato bellissimo, ci siamo ritagliati i nostri spazi e poi mi sono potuta godere Mattia giorno e notte”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA