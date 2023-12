Manuel Agnelli in perizoma, il video per gli auguri di buon anno: «Punto sulla qualità»

di Dajana Mrruku

Manuel Agnelli ha deciso di mettersi a nudo. Letteralmente. Il cantante degli Afterhours ha condiviso su Instagram un video ironico in cui si mostra prima con un grembiule che faceva intuire ai suoi fan cosa (non) indossasse al di sotto. Le braccia e le gambe nude, petto coperto solo dal grembiule, appunto, ma il sospetto viene accertato solo a fine video. Manuel era intento a spolverare con uno spolverino alcuni oggetti del suo studio di lavoro, dove è presente un pianoforte, e ha trovato un momento per ringraziare i fan per il supporto e dare gli auguri di buon anno. In un modo decisamente rock.

Il video di Manuel Agnelli

«Ciao, è la fine dell'anno ed è tempo di ringraziamenti e io voglio ringraziate tutti quanti per il sostegno che mi avete dato in quest'anno per il nuovo disco anche a chi è venuto alle 50 e passa date del mio tour.

«Più che un belvedere, qui c'è un bel sedere!» ha commentato ironica una sua follower e fan, dando il via a numerosi commenti divertiti e ironici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA