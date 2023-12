Manuel Agnelli, il video di auguri di nuon anno in perizoma: «Punto sulla qualità»

Grembiule e perizoma. L'outfit scelto da Manuel Agnelli per augurare buon anno ai suoi follower è decisamente minimal. Nel video pubblicato su Instagram, il frontman degli Afterhours regge un piumino per spolverare i suoi premi e, viste le braccia nude, sembra non indossare nient'altro che il grembiule.

«Ciao, è la fine dell'anno ed è tempo di ringraziamenti - dice Agnelli - e io voglio ringraziate tutti quanti per il sostegno che mi avete dato in quest'anno per il nuovo disco anche a chi è venuto alle 50 e passa date del mio tour. E grazie a voi ho vinto anche una marea di premi quest'anno. In un mondo che sta andando fuori sincro, in cui gli artisti non esitano senza vergogna a mostrare le proprie nudità per avere consenso, io punto sulla qualità e la tengo pulita. Grazie per il supporto che mi date e spero che ci vedremo presto». Solo alla fine della gag si gira e mostra l'intimo.

