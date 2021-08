Madonna compie gli anni, festa in Puglia nel resort di lusso con il baby fidanzato e i figli

Madonna torna in Italia e sceglie di nuovo il Belpaese per festeggiare il suo compleanno. La cantante, che ha spento 63 candeline, è volata dall’America in Puglia assieme ai figli e il giovane fidanzato, il ballerino Ahlamalik Williams.

Madonna compie gli anni, festa in Puglia nel resort di lusso

Madonna ha scelto la Puglia, nel Borgo Egnazia, resort di lusso in cui la cantante aveva già alloggiato e che ha ospitato in passato anche celebri coppie dello star system come Justin Timberlake e Jessica Biel. Al fianco di Madonna i figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, avuti dalle passate relazioni con Carlos Leon e Guy Ritchie, e quattro bambini adottati David Banda, Stelle, Esther e Mercò James.

La cantante, che ha condiviso sul social diversi momenti della festa, è stata accompagnata naturalmente anche dal suo giovane fidanzato, il ballerino Ahlamalik Williams, che con i suoi 27 anni conta 36 primavere in meno della sua fidanzata superstar. Bellissima, Madonna ha indossato un vestito Versace e la stessa Donatella, sua grande amica, ha anche lasciato il suo messaggio d’auguri (un cuore blu e un sole) nella bacheca dei commenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 16:25

