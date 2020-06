Luca Argentero papà: «Nina Speranza assomiglia più a me. In carenza di sonno, ma troppo felice»

Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così

«Cosa ho fatto in quarantena? Ho avuto una».parla così della paternità: l'attore, infatti, il 20 maggio scorso è diventato papà di, la bambina avuta dalla compagna (e futura moglie)Ospite di E poi c'è Cattelan, su Sky Uno,ha parlato della sua primogenita e dell'esperienza di diventare papà. «Passa tutto in secondo piano, anche la carenza di sonno, perché in questi giorni è il festival della colica» - ha spiegato l'attore - «Cristina ama le famiglie numerose, vorrebbe tre bambini. A quanto pare, però, assomiglia un po' di più a me».Prima della gravidanza,dovevano sposarsi ma poi hanno rimandato il matrimonio: «Restano in programma, ma non c'è fretta: c'è l'amore».