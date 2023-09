Lourdes Leon (figlia di Madonna) ci ricasca con un altro abito trasparente: «Regina del free the nipple»

di Redazione web

Lourdes Leon lascia sempre il segno sulle passerelle e sui red carpet. Tra outfit seducenti e provocatori, la figlia di Madonna fa sempre parlare di sé. Qualche tempo fa aveva partecipato all'evento esclusivo di Victoria's Secret con un abito in metallo intrecciato che lasciava veramente poco all'immaginazione. Lourdes è tornata con un outfit che la consacra regina del movimento "free the nipple", ovvero la tendenza a non indossare il reggiseno e a liberare, letteralmente, il seno.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo ultimo outfit.

L'ultimo outfit di Lourdes

Lourdes Leon è diventata un'esponente molto famosa del movimento "free the nipple" e il suo maxi abito in tessuto totalmente trasparente indossato alla Vogue Fashion Night a Madrid ne è la prova.

L'abito ha una stampa molto particolare, con strisce bianche e nere che vanno a fare da base ad un tatuaggio stampato sul tessuto trasparente. L'effetto ottico è quello di un corpo interamente tatuato.

