A pochi giorni dalla polemica che ha investito Crazy Pizza, la nuova catena di ristorazione di Flavio Briatore, finita nell'occhio del ciclone perché considerata troppo cara, anche Lory Del Santo racconta una sua piccola disavventura nel locale dell'ex conduttore di 'The Apprentice'.

Lory Del Santo, malore nel locale di Flavio Briatore: «I miei amici volevano chiamare l'ambulanza»

Reduce dall’Isola dei Famosi 2022, la showgirl si è recata ieri sera nella nota pizzeria milanese insieme ad amici, ma quasi subito si è accorta che qualcosa non andava. «Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua», ha svelato Lory, come riferito dal portale Biccy.it. Gli amici dell'ex modella «volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio».

Non si sa se sia stata colpa dell'aria condizionata o di una brutta indigestione, fatto sta che l'ex naufraga ha «letteralmente monopolizzato il bagno per mezz'ora, alcune signore bussavano che volevano entrare. È stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa». Per fortuna allarme rientrato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 22:26

