Lady Gaga, serata con l'ex fidanzato Michael Polansky a Las Vegas: ritorno di fiamma?

Un talento fuori dal comune, stravagante, eccentrica e fuori dalle righe. Lady Gaga è indubbiamente una delle star più note del globo. La sua musica e le recenti esperienze cinematografiche hanno mostrato le sue abilità. Tuttavia, quando si entra nel suo privato, Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, non si mostra. Diventa molto riservata. Qualcosa, però, è emerso di recente. La diva di Poker face potrebbe aver deciso di tornare con l'ex fidanzato Michael Polansky. Indiscrezioni? Forse si. Tuttavia, la cantante e attrice è stata avvistata a Las Vegas mentre si gode una serata fuori con il suo ex.

La serata tra Lady Gaga e l'ex fidanzato Michael Polansky



Lady Gaga è stata avvistata mentre si godeva una serata con il suo ex fidanzato Michael Polansky e alcuni amici a Las Vegas. La 37enne nata a New York indossava una giacca sportiva scura. I suoi riconoscibili capelli biondi erano raccolti in un'elegante chignon. L'imprenditore 45enne Polanksy, invece, vestiva con una felpa scura con cappuccio e un berretto da baseball nero, quasi a non volersi far notare.

Perché Lady Gaga ha lasciato Michael Polansky

La coppia ha deciso di lasciarsi lo scorso anno dopo una relazione durata tre anni. La star di Bad romance aveva presentato il suo ex fidanzato al mondo nel modo più ufficiale che possa esserci. Come? Portandolo alla cerimonia di giuramento come Presidente degli Stati Uniti del suo amico Joe Biden.

La cantante ha avuto una vita affettiva difficile, rimasta scottata più volte. Era arrivata a un passo dall’altare sia con l’attore Taylor Kinney che con il manager delle star Christian Carino. Una fonte descriveva così, a Entertainment Tonight, Polansky: «È diverso dagli altri ragazzi con cui è uscita in passato perché è molto affettuoso, anche in pubblico. È un gentiluomo vecchia maniera».

