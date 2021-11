Lady Gaga si commuove a ‘Che tempo che fa’: “Devo dire davvero grazie a Bradley Cooper”

“Devo dire davvero grazie a Bradley Cooper. È davvero un regista bravissimo, è stata una persona fantastica, per me un bravissimo attore, mi ha dato un’enorme opportunità con ‘A star is born’ e con Ally, il mio personaggio, si vede come sono io, un pezzo di me che la gente non aveva mai visto prima”. Queste le di Lady Gaga, ospite in esclusiva tv a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3 per presentare il nuovo film di Ridley Scott, “House of Gucci”, nel rivedere momenti della sua carriera e su Bradley Cooper. Video Credit www.raiplay.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 08:45

