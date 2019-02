Lady Gaga cancella le... nozze per colpa di Bradley Cooper

di Luca Calboni

. Sembrerebbe confermata infatti l'indiscrezione che vorrebbe conclusa la sua relazione sentimentale con il suo promesso sposo e manager. I due avevano anche deciso di sposarsi a Venezia, maSecondo il portale americano People.com Stephanie Joanne Angeline Germanotta, vero nome della cantante 32enne, avrebbe rotto con il manager-fidanzato. Altro indizio sarebbe annidato nei social: nel giorno di San Valentino infatti Lady Gaga non ha condiviso sula "canonica" foto della coppia innamorata, ma uno scatto del suo nuovo tatuaggio che, guarda caso, è proprio il titolo di una delle canzoni che lei interpreta nel film "". E il regista, sceneggiatore e attore della pellicolasarebbe uno dei possibili motivi che hanno portato la coppia alla rottura definitiva.Le prime avvisaglie di una possibile rottura fra la cantante italo-americana e Christian Carino risalgono alla cerimonia dei Grammy Award, tenutasi lo scorso 10 febbraio: in quella occasione Lady Gaga si era presentata da sola, senza Carino. Ma soprattutto l'artista non indossava l'importante anello di fidanzamento che il manager le aveva regalato. La stessa poi non aveva ringraziato il suo promesso sposo nel suo discorso di ringraziamento dopo che la sua "Shallow" aveva vinto uno dei premi della serata.