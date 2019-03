Lady Gaga incinta? Lei risponde così alle voci: «Sì, ma non è come pensate»

Melissa Satta single, vacanza pensierosa sulla neve col figlio Maddox dopo l'addio a Boateng

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) 12 marzo 2019

incinta? Continuano a rincorrersi con insistenza le voci su una presuntadella cantante premio Oscar. Dopo il successo e la romantica esibizione che ha fatto fantasticare i fan, è tornata subito a lavoro, ma ha voluto mettere a tacere i rumors sul suo stato. In unha ammesso: «Sì, sono incinta, ma del mio nuovo album».«Ci sono voci sul fatto che sia incinta? - ha scritto su Twitter - sì, lo sono di "LG6"». "LG6" è, il suo sesto album, a tre anni dall'ultimo "Joanne". E se la carriera va a gonfie vele, per la vita privata il momento non è dei migliori. Lady Gaga, infatti, non solo non sarebbe incinta, ma sarebbe ancora single.L'artista si è separata dal fidanzatononostante i due avessero deciso di sposarsi. Dopo la notte degli Oscar, i fan hanno cominciato a pensare a una relazione con, ma l'attore - interprete con lei nel film "A Star Is Born", è impegnato. Durante lo show televisivo americano Jimmy Kimmel Live, Lady Gaga ha smentito e specificato: «La gente, in quell'esibizione, ha visto l'amore e, indovina un po', è quello che volevamo si vedesse».