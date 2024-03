Kristen Stewart e la voglia di avere figli: «Io e la mia fidanzata abbiamo congelato gli ovuli. Lasciamo aperte le porte»

di Cristina Siciliano

Kristen Stewart, 33 anni, ha scelto la donna della sua vita: Dylan Meyer con cui ha una relazione dal 2019 e di cui, rivela in alcune intervista, è completamente innamorata. Il loro amore è nato a New York e le due sono state paparazzate per la prima volta nella Grande Mela nell'estate del 2019, appena un mese dopo la fine della relazione tra l'attrice e l'ex compagna Stella Maxwell. Le due attrici si dicono più felici che mai e stanno pianificando di creare una famiglia insieme.

Le parole di Kristen Stewart

Stewart, durante il podcast "Not skinny but Not Fat", ha parlato di come la sua vita sia cambiata da quando Meyer ne fa parte. «Abbiamo fatto scelte coraggiose. Entrambe abbiamo deciso di congelare gli ovuli. Quindi se vogliamo possiamo. Manteniamo aperte tutte le porte».

Il primo incontro

Meyer e Kristen si sono incontrate diversi anni prima sul set a Los Angeles per poi ritrovarsi ad un party di compleanno dove qualcosa è scattato tra le due. «Il giorno che l'ho incontrata ho pensato, come ho fatto a non conoscerti prima?», ha spiegato Kiersten. Così le due hanno iniziato a frequentarsi e oggi non riescono a fare a meno l'una dell'altra.

