Kim Kardashian in lacrime: «Mia figlia North preferisce stare con il mio ex marito Kanye, ma lui non ha lo chef personale»

di Redazione Web

Kim Kardashian è una mamma single che deve crescere "da sola" quattro figli, avuti con l'ex marito Kanye West. North, Saint, Chicago e Psalm sono cresciuti tra tutti i confort che mamma Kim ha premurosamente inserito nella loro routine quotidiana. D'altronde, essere parte del clan delle Kardashian ha molti pro, da babysitter, agli chef personali, passando per stylist e curatori dell'immagine per ogni occasione ufficiale.

Mamma Kim non vuole far mancare nulla ai suoi piccoli, soprattutto dopo il divorzio con Kanye West che ha portato parecchio squilibrio nelle loro vite. Tuttavia, North, la figlia maggiore, ha detto alla mamma di preferire casa di papà, nonostante non abbia chef personali, né agenti di sicurezza.

Kim in lacrime

Kim Kardashian è scoppiata a piangere durante l'ultimo episodio di The Kardashian, mentre parlava con alcune sue amiche della figlia maggiore, North, di 9 anni.

«Ho fatto di tutto per i miei figli, ho ingrandito casa e ho assunto tate, babysitter, guardie della sicurezza.

Kim ha sempre cercato di costruire un rapporto molto solido con la figlia North e sapere che lei preferisce stare comunque con il papà, nonostante l'impegno per garantirle una vita migliore, le spezza il cuore.

«Lui non ha neanche una villa! Abita in una casetta, come può stare meglio con lui?», esplode Kim in uno dei suoi pianti liberatori che, tuttavia, divertono molto i fan per le smorfie irripetibili.

