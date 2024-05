Kim Kardashian, il Cybertruck Tesla da 1.500 dollari per i 5 anni del figlio Psalm: «La stessa auto di mamma, ci andrò a scuola!»

di Redazione Web

La mamma di Kim Kardashian, Kris Jenner, ha voluto sorprendere il nipotino Psalm con un regalo molto particolare in occasione del suo compleanno di cinque anni. Kim si è già mostrata in pubblico, più di una volta, al volante del suo Cybertruck di Tesla, il pick-up di Elon Musk che molte celebrità hanno scelto, da Lady Gaga a Justin Bieber, passando per Pharrell Williams.

Grazie a questo "giocattolo" da 1.500 dollari, in vendita sul sito ufficiale di Tesla, mamma e figlio potranno guidare la stessa macchina. Il piccolo sembra molto contento del regalo ricevuto, totalmente inconsapevole dell'ondata di critiche che Kim sta ricevendo a causa del movimento del Blockout. In effetti, questo dono è stato visto come l'ennesima dimostrazione di ricchezza e opulenza da parte delle celebrità.

Il regalo di compleanno firmato Tesla

Giovedì 9 maggio il figlio di Kim Kardashian, Psalm, ha compiuto 5 anni.

Nelle storie, invece, ha mostrato il regalo di compleanno che la nonna del piccolo, Kris Jenner (68 anni), ha comprato per l'occasione, vale a dire il modello per bambini del Cybertruck di Tesla, attualmente venduto a 1.500 dollari (più di 1.300 euro). «Adesso sei pendant con la mamma, eh?», si sente dire Kris, mentre Psalm sembra molto eccitato mentre afferma: «Lo guiderò per andare a scuola!». In un altro video, il festeggiato era a bordo della piccola auto insieme a Saint, l'altro figlio di 8 anni, e faceva un "giro di prova" nel cortile della villa.

