Nuovo yacht per Mark Zuckerberg: equipaggio di 48 membri, sala cinema e un campo da basket a prua

E' lungo 118 metri, costa 300 milioni di dollari e - secondo indiscrezioni - è il nuovo yacht di Mark Zuckerberg. Si chiama Launchpad: ha 48 membri di equipaggio e a prua ha anche un campo da basket. Il superyacht del co-fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta è stato avvistato a Port Everglades, Fort Lauderdale in Florida.

L’imbarcazione era stata commissionata ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca russo Potanin, i il secondo uomo più ricco della Russia. Le sanzioni internazionali hanno poi costretto Potanin a declinare l’ordine. Così lo yacht è rimasto fermo nel cantiere olandese per un po’ di tempo prima che le autorità olandesi dessero il via libera alla vendita a un nuovo acquirente.

Già a metà dicembre, alcuni media avevano dato la notizia di una visita di Zuckerberg al cantiere navale di Feadship nei Paesi Bassi e di recente l’imbarcazione è stata avvistata nelle acque statunitensi. E questo non fa che alimentare l’ipotesi che l’acquirente finale sia proprio il fondatore di Facebook, che sarebbe entrato in possesso dell’imbarcazione alla vigilia del suo compleanno, che festeggerà il 14 maggio.

Launchpad può essere considerato a tutti gli effetti un "palazzo galleggiante": conta 13 sontuose cabine e in tutto può ospitare 26 persone (oltre che 49 membri dell'equipaggio).

