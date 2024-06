Federica Pellegrini, la (prima) pappa di Matilde: «Si comincia a sporcare. Ma io ho 4 aspirapolvere più veloci della luce»

di Redazione web

Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima con la sua figlia piccola Matilde che sta crescendo a vista d'occhio.

L'ex nuotatrice condivide spesso sui social momenti teneri insieme alla sua bambina che porta in piscina, a fare lunghe passeggiate oppure alla quale mostra le sue scarpe che, un giorno, saranno sue: questo post in particolare riscosse molto successo. La Divina sta cominciando la delicata fase dello svezzamento e delle prime pappe, ma niente paura perché se si dovesse sporcare qualcosa, Federica ha già la soluzione.

Federica Pellegrini e le pappe di Matilde

Nelle sue ultime storie Instagram, Federica Pellegrini ha pubblicato due storie che raccontano la sua vita da mamma della piccola Matilde che ha già sei mesi. La Divina sta cominciando a preparare le pappe per la sua bambina e proprio per questo ha postato un'immagine con tutto l'occorrente sopra al seggiolone: piattini, bicchieri e cucchiaini rigorosamente rosa. Al tenero scatto, Federica aggiunge questa didascalia: «Si comincia a sporcare».

Federica Pellegrini mamma

Come già specificato, Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima e, proprio per questo a volte, ha bisogno di un momento solo per sé e per Matteo Giunta. Nell'ultima serie di foto che ha pubblicato su Instagram e in cui è insieme al marito, la Divina ha scritto: «A volte in queste giornate infinite fatte di pappe,pannolini,cacche,tummytime,parole a caso,pianti,bicipiti gonfi,organizzazione millimetrica,cani,attenzioni moltiplicate per 7 e poche nanne …dobbiamo ricordarci chi siamo…io e te».

