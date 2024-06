Stefano Mancini morto, il toccante messaggio di Giorgia: «Un ragazzo che faceva del bene senza dirlo»

di Cristina Siciliano

Stefano Mancini, 35 anni, informatico e impegnato lavorativamente a Roma, è stato trovato morto a Cagnano Amiterno, in provincia dell'Aquila per un grave incidente stradale. Incerta è la dinamica della tragedia: il corpo si trovava riverso all'interno di una cunetta lungo la strada che da Cascina conduce a Termini. La cantante Giorgia, che ha avuto «la fortuna» di conoscere e lavorare con Stefano Mancini durante i suoi tour, ha espresso poco fa tutto il dolore di questo momento in un post social.

La toccante dedica di Giorgia

Giorgia è comprensibilmente scossa dal tragico evento. «Stefano è stato parte di quella famiglia che si acquisisce in tour che chiamiamo “i tecnici” e che sono le fondamenta e la spina dorsale di quello che riusciamo a fare davanti al pubblico - ha scritto Giorgia sul suo profilo Instagram -.

La cantante ha aggiunto: «Ecco Stefano era questo, e anche un ragazzo che nella sua vita faceva del bene senza dirlo, con una battuta e un sorriso sempre pronti e la capacità di capire prima di sapere, penso alla sua fidanzata alla sua famiglia agli amici. Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo mai».

