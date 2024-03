Kate, lo zio al Gf e i diktat reali: «Dove si trova? Non posso parlarne. Solo dopo un comunicato ufficiale dirò la mia»

di Dajana Mrruku

Le condizioni di salute della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton preoccupano tutti i sudditi e non solo. Soprattutto dopo che la famiglia reale ha cancellato la partecipazione della futura regina al Trooping the colour del 2024, previsto per i primi giorni di giugno. Gary Goldsmith è entrato nella casa del Grande Fratello Uk e una delle prime domande a cui ha dovuto rispondere la "pecora nera" della famiglia Middleton è stata proprio quella sulla salute della principessa. Gary ha cercato più volte di sviare la risposta, ma alla fine non è riuscito a mantenere il segreto. Tuttavia, pesa la scure dei diktat reali.

Le condizioni di Kate

Goldsmith, uno dei nuovi coinquilini nella casa del Grande Fratello Uk e zio della principessa Kate, si è trovato in una posizione molto scomoda quando una delle concorrenti, Ekin-Su Cülcüloğlu, ha insistito per avere delle informazioni sulle condizioni di salute della futura regina.

«Dove si trova Kate? Non penso di poterne parlare. Se ci sarà un comunicato ufficiale, ti dirò cosa ne penso», ha cercato di sterzare la domanda ben precisa dell'attrice britannica. «Spero che stia bene», ha risposto lei. Lo zio ha potuto tranquillizzarla, garantendole che si trova in ottime mani, seguita dai medici migliori del Paese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA