Kate, lo zio al Grande Fratello: «La pecora nera della famiglia imbarazza la Corona»

Le condizioni di salute della duchessa di Galles Kate Middleton continuano a destare enorme preoccupazione nei sudditi inglesi che cercano in ogni occasione pubblica in cui è presente il principe William notizie. Ad aumetare la tensione a Corte, lo zio della futura regina del Regno Unito, Gary Goldsmith, che a 58 anni ha deciso di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello UK. Se per i Middleton, Goldsmith è la «pecora nera» della famiglia, per Kensington Palace si tratta di una vera e propria minaccia.

Lo zio di Kate al GF UK

La notizia sulla possibile entrata in scena (e in Casa) di Gary Goldsmith ha destato particolare clamore e preoccupazione nella famiglia reale. «Potrebbe spifferare alcuni segreti della famiglia reale e le condizioni di salute della stessa Kate», si legge sul The Independent. La commentatrice e biografa della famiglia, Angela Levin, ha riferito al The Sun: «Penso che quando esci da un’operazione sei una persona abbastanza vulnerabile e la decisione dello zio potrebbe condizionare lo stato di salute di Kate enormemente. È veramente imbarazzante», mentre la famiglia Middleton avrebbe ritenuto inopportuno questa mossa da parte dell'imprenditore perché «Kate non ha bisogno di queste preoccupazioni, non è il momento». Per adesso non è stata ancora confermata la sua entrata nel cast del reality show.

