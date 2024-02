Re Carlo ha il cancro, «Camilla è sola sul trono»: le similitudini con la regina Elisabetta stupiscono e quel gesto che le accomuna

di Dajana Mrruku

Sono momenti molto difficili per la famiglia reale. Gli account ufficiali hanno annunciato solo poche ore fa che re Carlo ha il tumore, trovato durante l'operazione alla prostata a cui si è sottoposto recentemente.

Re Carlo ha deciso di essere un sovrano molto trasparente con i suoi sudditi e di continuare a portare a termine alcune delle sue mansioni, come l'incontro settimanale con il primo ministro. Accanto a lui, c'è lei, la regina Camilla, che ha preso le redini del trono già durante il periodo dell'operazione del marito e i sudditi hanno intravisto in lei alcuni comportamenti e atteggiamenti della tanto amata regina Elisabetta.

Camilla, le somiglianze con la regina Elisabetta

In questi giorni di apprensione per la salute di re Carlo, la regina Camilla ha iniziato a mostrare ai suoi sudditi le sue grandi capacità di portare avanti il regno, anche da sola, tra eventi istituzionali e impegni ufficiali. In molti hanno rivisto in lei alcuni gesti e attggiamenti tipici della regina Elisabetta e a sottolinerare questi tratti è Darren Stanton, esperto di linguaggio del corpo, nella rivista Hello.

«È incredibile quanto Camilla sia simile alla defunta regina Elisabetta, in termini di modo in cui naviga nella stanza e parla alle persone.

