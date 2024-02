Re Carlo, il piano in caso di morte: in cosa consiste l'operazione Menai Bridge

La malattia di re Carlo, annunciata ieri sera, 5 febbraio con un comunicato stampa da Buckigham Palace ha messo in allerta i sudditi e l'intera famiglia reale. Per adesso non sembrano esserci motivi di allarmismo perché il sovrano sembra essere molto positivo e ha dato già inizio al ciclo di cure.

Non è ancora chiaro il tipo di tumore scoperto durante l'operazione alla prostata, ma dalla famiglia reale è stato reso pubblico che i piani in caso di morte di re Carlo sono già stati elaborati mesi e mesi prima della scoperta della malattia.