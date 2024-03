Kate, lo zio al Grande Fratello: «Harry? Tornerà a far parte della famiglia reale»

Non è sempre facile far parte di una famiglia importante, soprattutto se si tratta della famiglia della futura regina d'Inghilterra e se tutti ti considerano una "pecora nera", ma questo a Gary Goldsmith non interessa. Imprenditore inglese e zio della principessa Kate è scappato dai paparazzi inglesi e si è rintanato nella casa del Grande Fratello UK, versione Celebrity. Lo zio è entrato da neanche 24 ore e, come direbbero in Inghilterra, lui sta già raccontando i fatti reali, «he is splling the tea!»

Da pecora nera a pecora nera, non poteva non parlare del principe Harry che, dopo essersi allontanato dalla Royal Family, e averli infangati con il libro "Spare", potrebbe far ritorno a Kensington Palace.