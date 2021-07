Kate Middleton non sbaglia un colpo: outfit perfetto per la "bassa estate" di Wimbledon

Vestirsi per gli eventi sportivi non è più facile come un tempo, ma in aiuto arriva Kate Middleton. La duchessa di York ha recentemente mostrato outfit perfetti per tifare gli atleti in campo e combattere con gli scherzi metereologici della “bassa estate” inglese.

Vestirsi per gli eventi sportivi non è più facile come un tempo. In caso si dubbio infatti in passato bastava indossare un abito floreale, fin quando questo tipo di abbigliamento non è diventato onnipresente traformandosi in un’opzione decisamente da scartare. Senza questa alternativa a disposizione, scegliere l’outfit per un evento sportivo come una giornata a Wimbledon non è affatto facile. Il torneo infatti, come spiega il "Telegraph" si tiene infatti nella “bassa – estate”, un nuovo termine coniato dal giornale per descrivere le giornate con clima caldo e cielo grigio, e vista la difficoltà di abbigliamento dettata dalla meteorologia, vieni in aiuto Kate Middleton.

L'outfit della duchessa di Cambridge per la sua visita a Wimbledon venerdì è stata una scelta perfetta sia per il tempo che per l'occasione. Non c'era stato niente di troppo appariscente: il pezzo principale era una gonna plissettata di Alessandra Rich nello stesso pois blu scuro di uno dei suoi vestiti preferiti della stilista, in vendita, anche se quasi esaurito, da 920 euro a 640 euro. La gonna è stata abbinata a una semplice maglietta bianca e a un vecchio blazer Smythe blu scuro, visto diverse volte prima.

Della scarpe di Jimmy Choo e un paio di orecchini di perle finte Simone Rocha (che ha anche indossato per tifare l'Inghilterra allo stadio di Wembley all'inizio della settimana) hanno completato il look. L’outfit è semplice da emulare, una gonna stampata abbinata a una maglietta o un body bianco fresco è un'ottima alternativa all'abito stampato, senza allontanarsi troppo dalla tua zona di comfort alla moda. L'unico elemento da trascurare è l'altezza dei tacchi di Kate. In questo mondo post-pandemia, (quasi) post-lockdown, non è necessario indossare calzature ultra alte se non lo si desidera, una scarpa bassa e con tacco largo sembrerebbe molto simile, ma ridurrà notevolmente la possibilità che piedi doloranti e palpitanti ti rovinino la giornata. Se l'occasione lo consente, anche un paio di scarpe da ginnastica, ad esempio Superga bianche o Converse alte, sarebbero adatte.

Una volta capita la formula, è molto facile adattarla a diversi eventi. Basta guardare Kate, che ha applicato le stesse regole a diversi recenti outfit, sostituendo la gonna con pantaloni alla caviglia o jeans. C'era il blazer rosso Zara, maglietta e pantaloni bianchi a Wembley, e il blazer Chloe salmone con maglietta bianca e jeans al Museo di Storia Naturale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 20:36

